Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir EK FOTOĞRAFLAR

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POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz
Namık Kemal KILINÇ- Burcu MUTLU- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) - PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 16- 20 Kasım'da uygulanacak ara tatilin bölgedeki...
Bağcılar’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara denetimi
Semra DEMİR-Mertcan Öztürk İSTANBUL (DHA) - Bağcılar’da, koronavirüs önlemleri kapsamında, yoğunluğun fazla olduğu cadde ve duraklarda sigara denetimi yapıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan...
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Temaslınızı saklamak pandemiyi uzatır
Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, özellikle pozitif çıkan vakaların temaslı sorgusunda...
Eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta yaşayan ve kronik böbrek yetmezliği olan Beytullah Eğlence (27), 2,5 yıl önce evlendiği Sevilay Eğlence'nin (24) verdiği böbrekle hayata tutundu. Eşini çok...