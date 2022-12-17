Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘İmamoğlu’ açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok (3)

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MARDİN’DEN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışının ardından gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı buluşmanın ardından Mardin Havalimanı’na geçerek kentten ayrıldı. Erdoğan’ın toplu açılış töreninde, adının Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar olarak değiştirileceğini açıkladığı Mardin Havalimanı’nın adının yazıldığı yere ‘Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ afişinin asıldığı görüldü. (DHA)
Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/ MARDİN, (DHA)
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