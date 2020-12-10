Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakü’deki Türk Şehitliği’ne ziyaret

Azerbaycan, (DHA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Bakü’deki Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek, anı defterine mesaj yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu.

ERDOĞAN TÜRK ŞEHİTLİĞİ ANI DEFTERİNE MESAJ YAZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaretinin ardından anı defterine mesaj yazdı.

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