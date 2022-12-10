Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya terör tepkisi: Bize hiç kimse hesap soramaz

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Pazar günü Sayın Putin ile görüşmem olacak. Sayın Zelenski ile de görüşmem olacak. Bu görüşmeyle birlikte istiyoruz ki Tahıl Koridoru’nu daha güçlendirelim” dedi. Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO’da beraberiz, güzel ama geliyorsun Yunanistan’ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala F-16 meselesini sizlerle çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik. Kıbrıs meselesini hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogtan vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TRT World Forum, 35 ülkeden 100’ü aşkın uluslararası tanınırlığa sahip konuşmacının katılımıyla ‘Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar’ temasıyla gerçekleştirildi. Şişli’deki bir otelde gerçekleşen forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile farklı ülkelerden akademisyenler, gazeteciler, politika belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de foruma, bağlantı ile katıldı.

PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME OLACAK

Erdoğan, “Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti. Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması, Avrupa’dan Afrika’ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta gıda krizine sebep olmuştur. Buğday olmadan ekmek olur mu? Unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin ile görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile de görüşmem olacak. Bu görüşmeyle birlikte istiyoruz ki Tahıl Koridoru’nu daha güçlendirelim ve Sayın Putin’in de ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Türkiye, savaşın sebep olduğu enerji krizinin açılması için de öncü rol oynamayı sürdürecektir. Tüm dünya samimi ve gerçekçi gayretlerimizi takdir etti. Türkiye krizin değil, çözümün safında duruyor. Türkiye tüm insanlığın hayrı için çaba harcıyor” diye konuştu.

TERÖRİSTLERLE VERDİĞİMİZ MÜCADELE BİZE KİMSE HESAP SORAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Avrupa’nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun için önce Avrupa’nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren teröristleri himaye eden, tarafı olduğu her meselede, karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Avrupa Birliği tam üyeliği sürecinde maruz kaldığımız aleni haksızlıkları, uygulanan örtülü ambargoları bize uygulanan örtülü ambargoları, insani meselelerin şantaj meselesi haline getirilmesi gibi nice sorunları saymıyorum bile. Biz ikinci dünya savaşından sonra tercihimizi Avrupa’yla birlikte yol yürümekten yana kullanmış bununla soğuk savaş döneminin yükünü omuzlamış ülkeyiz. Siyasi, askeri, ekonomik desteğimizle Avrupa’nın güvenliği ve refahını sürdürmesine verdiğimiz katkıları kimse inkar edemez. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen, birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce tır silah, mühimmat, araç, gereç, ülkemin güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO’da beraber olduğumuz ülke. NATO’da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarının hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye’ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana, gerçekten yana olduk. Bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz” ifadelerini kullandı.

BİZ HALA F-16 MESELESİNİ SİZLERLE ÇÖZEMEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörün küresel bir tehdit olduğunu, mücadelenin de küresel iş birliği içinde yapılması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ’a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ’la herhangi bir mücadele veriyor mu? Bütün bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek alamasak da yürütecek ve sonuçlandıracak güce, imkana kararlığa sahip olduğumuzu herkese gösterdik. ” ifadelerini kullandı.