Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anadolu Efes’e tebrik 

ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde, Fenerbahçe Beko’yu 93-66 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes’i tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında “ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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