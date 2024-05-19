Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında gençlerin ve milletin bayramını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anmanın önemini vurguladı.

Erdoğan, bu özel günün gençlere armağan edilmiş olmasının, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerin omuzlarındaki sorumluluğu hatırlattığını belirtti. Ayrıca, milletin birliği ve beraberliğinin pekişmesi adına bu tür milli bayramların taşıdığı anlamın altını çizdi.