Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü’de sevgi seli

Azerbaycan, (DHA) –Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde katıldı. Erdoğan, Bakü’de vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Azerbaycan, 44 gün süren operasyonlar ile 30 yıl sonra DağlıkKarabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan’ın tarihi zaferi Bakü’de bugün askeri törenle kutlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı törene bir Azerbaycan vatandaşı katıldı. Azerbaycan vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için tören alınını doldurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

İLHAM ALİYEV: TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ GURURLANDIRDI

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı: Kardeşim ‘Bu muharebede haklıdır’ demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye’nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir. Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik. Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi. Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır. Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk. Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.’ demiştim.Mukaddes Kuran-ı Kerim’e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan’ın arazisini koruyacağım.Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu. Ermenistan’ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir. Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik. Muharebeye 3 gün kala “Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor.” demiştim ve öyle de oldu. Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan’ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik. ‘Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.’ dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.