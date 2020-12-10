Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin’de

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Azerbaycan, (DHA) – Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik’in de katılımıyla başkent Bakü’deki Azadlık Meydanı’nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor. 

 

 

 

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