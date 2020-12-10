Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin’de

Azerbaycan, (DHA) – Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik’in de katılımıyla başkent Bakü’deki Azadlık Meydanı’nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.
ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı, hipersonik silah teknolojilerinin araştırılması ve benimsenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesinin planlandığını duyurdu.
Hipersonik silahlar konusunda Çin ve Rusya’nın...
Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- HRİSTİYAN dünyasında ‘ilk azize’ olarak kabul edilen Santa Barbara, İzmit'te hapsedildiğine inanılan tarihi surlarda dualarla anıldı.
Hristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus...