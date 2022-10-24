Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam konserine katıldı

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Umutcan ÖREN- Düzgün DENİZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yusuf İslam konserine katıldı.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran, 1977’de Müslüman olan ve adını ‘Yusuf İslam’ olarak değiştiren İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam’ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da konseri izledi. (DHA)

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