Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bugün havacılık sektöründe parmakla gösteriliyor

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin 15- 20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olduğunu belirterek, “Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Elbette bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın (THY) ve siz yöneticilerinin çok önemli katkısı bulunuyor” dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen ‘THY Yönetici Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın son 3 yıldır koronavirüs salgınıyla başlayan, ardından bölgedeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı süreçten geçtiğini belirterek, “Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık gelmektedir. Türkiye, salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse, hava ulaşımı ve taşımacılığı yönüyle de aynı başarıyı yakalamıştır. Türk Hava Yolları’mızın vakitlice aldığı tedbirler ve salgın yönetiminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde salgın en az hasarla atlatılmıştır. 2021 yılı, yaralarımızı sardığımız bir sene olarak kayıtlara geçerken, 2022 özellikle hamdolsun havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından gerçekleşen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.



‘HER GÜN GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BİR HABERE RASTLIYORUZ’



Türkiye’de havacılık sektörünün gelişimine değinen Erdoğan, “Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da Avrupa yolcu trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanı’mızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz. Sadece İstanbul Havalimanı değil, sayısını 26’dan alıp 57’ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri, konforuyla, teknolojisiyle, mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı bir varlığa sahip olan Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Elbette bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın ve siz yöneticilerinin çok önemli katkısı bulunuyor” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda hava yolunu halkın yolu haline getirdiklerini kaydederek, “Kanatlarınızı 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz. Türk Hava Yolları’nı dünyanın en değerli ilk 10 hava yolu arasına taşıyarak hepimize büyük bir gurur yaşattınız. İnsanımıza umut vermek yerine sürekli karamsarlık aşılayan felaket tellallarına aldırmadan azimle, inançla, samimiyetle çalışarak milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Her birinizi, emekleriniz ve gayretleriniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Cumhuriyet’imizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’te Türk Hava Yolları’nın da 90’ıncı yaşını kutlayacağız. Bu 2 önemli yıl dönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu arttırarak sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye’yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden siz kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.