Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşekkürler çocuklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

İSTANBUL,(DHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum.”

(FOTOĞRAFLI)