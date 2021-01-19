Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayfun Öktem’i kabul etti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleştirildi.
İZMİR (DHA)- KORONAVİRÜSE karşı Çin’den getirilen 'CoronaVac' aşısı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İzmir Balçova'daki sağlık yerleşkesinde görevli sağlık çalışanlarının tamamına uygulandı. 3 günde 4 bin...
Küçükçekmece Belediyesi, dünyaca bilinen büyük Türk şairi Nâzım Hikmet’in doğumunun 119. yıl dönümünde anlamlı ve değerli bir kitabı dünya kitaplığına kazandırıyor. Koleksiyon değerinde, numaralı olarak yalnızca bin 100 adet basılan ve titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan kitap, bir Nâzım Hikmet bibliyografik biyografisi olma özelliği de taşıyor.