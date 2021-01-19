Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayfun Öktem’i kabul etti

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Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleştirildi.

(FOTOĞRAF)

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