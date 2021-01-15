Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar bir yan etki olmadı (1) 

Gülseli KENARLI – Güven USTA – İstanbul DHA – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı. Erdoğan camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine dün yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız” dedi.

S-400’lerle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, “Savunma Sanayii’ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400’lerle birinci paketi halletmiştik. 2. paket de devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz” şeklinde konuştu

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