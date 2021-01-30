Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Çengelköy’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme basına kapalı saat 14.00’te başladı.
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Ana Sayfa Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau Cumhurbaşkanlarını kabul etti
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