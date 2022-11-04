Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin’le hemfikir olduk

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Putin, görüşmemde şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan, gönderelim dedi. Hemfikir olduk. Mutabık kaldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO’ya katıldı.

Fuarda, Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı yer aldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobil Togg’u kullandığı videonun da gösterimi yapıldı.

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DÜNYAMIZ SON 3 YILDIR SANCILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Fuarın Türkiye ve iş dünyası için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, “Dünyanın 125 ülkesinden, 100 bini aşkın ziyaretçiyi ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefleyen fuarımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde alınan sert tedbirlerin tedarik zincirleriyle uluslararası ticaretin işleyişinde yol açtığı tahribatın etkilerini halen hissediyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son 50-60 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla baş etmeye çalışıyor. Aşırı artan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskısını bir müddet daha sürdüreceği anlaşılıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte sosyal refah kayıplarını da derinleştiren bu yeni gerçeklik karşısında çoğu ülke yalpalamakta, çaresiz kalmaktadır” dedi.

YIKICI SONUÇLARI YAŞAYAN AFRİKA VE ASYADAKİ KIRILGAN DEVLETLERDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Krizi herkes çeşitli derecede hissetse de yıkıcı sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar, Afrika ve Asya’daki kırılgan devletlerdir. Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra Afrikası’ndaki kardeşlerimizin zaten kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Dünyanın geri kalanına insan hakları ve özgürlük dersi veren batılı kurumların ve ülkelerin bu vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir” diye konuştu.

PUTİN İLE MUTABIK KALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün akşam Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada, G20’de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş, fakir ülkelere mi göndereceğiz. Bunun için orada bir adım atalım. Az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin, görüşmemde şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Somali, Sudan, gönderelim dedi. Hemfikir olduk. Bunu da G20’de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bali’de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa’yı bahçe, dünyanın geri kalanını ise vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına elbette şaşırmıyoruz. Kabul de etmiyoruz. Bunlar için medeniyet sadece batıyı insan sadece beyaz adamı, hak ve özgürlükler de sadece Avrupalı bireyleri ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

BİZİ ÜZEN MAZLUM VE MAĞDULARIN ÇIĞLIKLARINA SAĞIR KESİLMESİDİR

Erdoğan, “Afrikalı, Asyalı, Latin Amerikalılar ise ancak ucuz iş gücü ile altınıyla, petrolüyle ve diğer tüm doğal kaynaklarıyla bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Böyle bir durum yoksa bu insanlar görkemli Avrupa bahçesini istila eden birer ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, kökenine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini yakın geçmişteki acı tecrübelerden gayet iyi biliyoruz. Sömürgeciliği yeni yol ve yöntemlerle devam ettirenlerin, krizler karşısında vicdanı tavır takınmasını da beklemiyoruz. Bizi asıl üzen İslam dünyasındaki kardeşlerimizin en azından bir kısmını mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır” dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÜLKELERE TAHIL GEMİLERİN ÖNCELİKLİ ULAŞMASINI TEMİN EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkesi olarak şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Muhataplarımızla yaptığımız son görüşmelerimizde Karadeniz’deki tahıl koridorundan özellikle Afrika’daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade ettirilmesine yönelik anlayış birliğine vardık ve bunu geliştiriyoruz. Ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan, Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz. Türkiye olarak, 11 yıldır tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuz Somali halkına bu zor günlerinde daha fazla destek vereceğiz” dedi.

Erdoğan, “Amacımız Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek, küresel ticaret ve finansman sisteminin sadece belirli odaklara hizmet eden cenderesinden kurtarmaktır. Bu doğrultuda yürüttüğümüz zorlu mücadelenin meyvelerini toplamaya başladık. Yaşanan her küresel kriz, Türkiye’nin u tercihinin ne kadar doğru olduğunu teyit etmektedir. Bu başarının lokomotifi siz iş insanlarımızsınız” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET ETMEYECEĞİZ, ÇÖZÜM YOLLARINA BAKACAĞIZ

Erdoğan, “Enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine gelişmiş ülkelerde giderek yayılan resesyonun eklenmesi işimizi güçleştiriyor. Bilhassa petrol, doğalgaz, nükleer güç, hatta kömür gibi kendine yeterli enerji kaynaklarına sahip ülkeler, küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. Resesyonla birlikte daralan pazarın daha çok bizim yoğun olarak ihracat yaptığımız bölgelerde olmasının, ihracatçılarımızı zorlamaya başladığı anlaşılıyor. Kimi alanlarda bunun emarelerini görüyoruz ancak asıl maharetimiz zaten böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmamız değil mi? Şikayet etmeyeceğiz. Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Türkiye orta ve yüksek teknolojiye, yüksek katma değere dayalı ürünlerin üretimi ve ihracatı konusunda yoğun gayret göstermekle birlikte sanayimizin ana omurgasını hala temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. İnsanlar yemekten, giyinmekten, günlük hayatları için gerekli temel ürünleri almaktan vazgeçmeyeceklerine göre bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez” diye konuştu.

TÜRKİYE DOĞALGAZDA HAT OLACAK

Erdoğan, “Artık Türkiye, inşallah doğalgazda bir hat olacak. Rusya, doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevki konusunda Sayın Putin’in açıklamalarını dinlediniz, duydunuz. Bu çalışmayı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Karadeniz’de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin üniteleri, etap etap devreye girdikçe bu sıkıntıyı tamamen çözmüş olacağız. Sinop Nükleer enerji noktasında bizim kinci etabımız olacak. Bakanlığımız üçüncü etapla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor” ifadelerini kullandı.