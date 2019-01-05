Ana Sayfa Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüşüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüşüyor YazarEditör -5 Ocak 2019 80 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Politika Haberleri Yıldırım ile İmamoğlu telefonda görüştü Öne Çıkan Seçmen listeleri askıya çıktı Politika Haberleri Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınızFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankarakar yağışlı enter location 1 ° C 2 ° 0 ° 74 % 1kmh 90 % Cts 4 ° Paz -2 ° Pts -3 ° Sal -4 ° Çar -5 ° @sonsozgazete5.094 TakipçilerTakip Et