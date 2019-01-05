Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

FACEBOOK YORUMLARI

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.