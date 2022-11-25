Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme gerçekleştirdi 

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Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi töreni vesilesiyle Türkiye’de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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