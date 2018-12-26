Ana Sayfa Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Omar Al Razzaz’ı kabul etti Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Omar Al Razzaz’ı kabul etti YazarEditör -26 Aralık 2018 24 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Omar Al Razzaz’ı, Beştepe’de kabul etti. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Politika Haberleri ‘Afganistan Tezkeresi’ Meclis’te kabul edildi MHP Fırat’ın doğusunda yapılacak operasyona desteğimiz tamdır Politika Haberleri Belediyelerin yolsuzluk boyutunu göstereceğizFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location -1 ° C 0 ° -2 ° 79 % 1.5kmh 75 % Çar -1 ° Per -3 ° Cum -1 ° Cts -3 ° Paz -3 ° @sonsozgazete5.112 TakipçilerTakip Et
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