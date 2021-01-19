Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın mezarını ziyaret etti

Burçak BOZKUŞ / İSTANBUL (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin’in Merkezefendi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrini de ziyaret etti.

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