Genel olarak iktidar ve özellikle de ekonomi yönetimi belki de refleks olarak her söze başlarken inanmak fiilini çok fazla kullanıyor. Hep “inanıyorum ki enflasyon düşecek”, “inanıyorum ki ekonomimiz büyüyecek” ve “inanıyorum ki işsizlik azalacak” gibi söylemler yada vaadler duyuyoruz lakin görüyoruz ki TÜİK'in mucizevi performansına rağmen; ne enflasyon düşüyor, ne Türkiye büyüyor ve ne de işsizlik azalıyor.