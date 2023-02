Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalogu destekliyoruz 

- Reklam -

Gökçe KARAKÖSE – Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen sene 610 milyon avro olan aramızdaki dış ticaret hacmini inanıyorum ki, çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek ve Kosova’ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogu destekliyor tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz” dedi. Başbakan Kurti ise, “Türkiye bizim için önemli ekonomi ve ticaret ortaklarından biridir. Bu bizi mutlu ediyor ama bize yetmemelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi kabul etti. İkili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Kosova heyetinden isimler de katıldı.



‘HEDEF RAKAMI İNŞALLAH YAKALAYACAĞIZ’

Başbakana ve heyete teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önceki hafta Kosova’nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinden dolayı duyduğum üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman Kosovalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında da gereken desteği temine hazırız. Türkiye malumunuz Kosova’yı Amerika’dan sonra tanıyan ikinci ülkedir ve çok manidar bir tanıyışımız olmuştur. Başbakanım ve o zaman bakanlar kurulu toplantısındaydım ve Amerika’nın Kosova’yı tanıdığını toplantıda ilettiler ben de hemen orada biz Kosova’yı şu anda tanıyan ikinci ülkeyiz dedim ve tanıdık. Hayırlı olsun. Şu anda maalesef, beklenen rakamı yakalayamadık. Bu akşam da öğrendiğim kadarıyla 117 rakamına ulaşılmış. Yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz ve hedef rakamı inşallah yakalayacağız” ifadelerini kullandı.



‘KOSOVA’YA EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ; HEDEF 1 MİLYAR AVRO’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17 Şubat’ta idrak edilecek Kosova’nın bağımsızlığının 15’inci yıl dönümünü de şimdiden tebrik ediyorum. Kosova’nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu minvalde Kosova’nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Görüşmelerimizde, siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarında neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ terör örgütünün Kosova’daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı bir gayret istedim. 2019 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacmimizde, olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon avro olan aramızdaki dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek ve Kosova’ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor.

‘KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ DİYALOGU DESTEKLİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Firmalarımızın Kosova’daki yatırımları şu an itibariyle 400 milyon avro civarındadır. Müteşebbislerimiz kendilerine gereken imkanların sağlanmasıyla Kosovalı kardeşlerine katkılarını artırmaya hazırdır. Kalkınma yardımlarımız da sürüyor. TİKA bugüne kadar 700’e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosova vatandaşlarının hizmetine sundu. Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan, ülkelerimiz arasında gönül köprüleri inşa eden Kosova Türk Toplumunun her alanda Kosova’nın gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyorum. Kosova makamlarının soydaşlarımıza yönelik olarak izlediği tutumu da takdirle karşılıyorum. Kosova’nın tüm komşularıyla, barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogu destekliyor tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan’la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya, taraflarca arzu edildiği takdirde gerekli katkıyı yapmaya da hazırdır. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak, müreffeh bir Kosova’yla kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımlar atmayı sürdüreceğiz. Dost ve kardeş Kosova halkına şahsım ve milletim adına, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sayın Kurti’nin ziyaretinin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu düşüncelerle Sayın başbakana ve heyetine en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.



KURTİ: TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ EKONOMİ VE TİCARET ORTAKLARINDAN BİRİDİR

Kurti, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle iki imparatorluğun baş merkezi olan medeniyetler kültürlerin ve değerlerin buluştuğu bu tarihi şehirde bulunduğum için çok memnunum. Bugün İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini konuştuk ve dostluğu ne şekilde daha çok güçlendirebileceğimizi dile getirdik. Ayrıca ekonomi, ticaret, savunma ve güvenlik anlamlarında iş birliği imkanları konusunda da konuştuk. Bölgetik gelişmeleri de değerlendirdik. Biz NATO’nun Kosova’ya müdahalesi konusunda oynadığı rol için Türkiye’ye her zaman çok müteşekkir olacağız. Bu müdahale, Kosova halkına karşı yapılan soykırımı durdurmuş ve ülkenin kuruluşu, barışı için önemli olmuştur. Bizi her zaman devamlı bizi desteklemişlerdir. Sayın Erdoğan’a bize verdiği destek için teşekkür ederim. Bizim Avrupa Birliği NATO ve Avrupa Konseyi’ne üyelik sürecine destek istemiştir. Sonuçta bizi NATO’da ve Avrupa Konseyi’nde değerler birleştirir. Avrupa kıtasının geçirmekte olduğu bu kritik zamanlar da bizi birleştirmektedir. En önemli hedeflerimizden biri yabancı yatırımcıları çekmek için uygun ortam yaratmaktır. Bu şekilde sürdürülebilir bir ekonomi geliştirebiliriz. Türkiye bizim için önemli ekonomi ve ticaret ortaklarından biridir. Bu bizi mutlu ediyor ama bize yetmemelidir. Şu anki iş birliğimizi daha yüksek potansiyellere ulaştırmak için kullanabiliriz. Kosova’da Türk toplumu, modern Kosova’nın tarihinde önemli ve olumlu rol oynamıştır. Bu kadar değil, Türk toplumumuz bizim toplumsal, kültürel mozaiğin bir parçasıdır. Bu toplumun temsilcilerin önemli bir kısmı hem merkezi hem yerel kurumlarda çalışmaktadır. Kosova kökenli Türk vatandaşları da Türkiye tarihinde de önemli bir rol oynamıştır. Kendileri bugün de Türkiye’de başarılı bir toplum oluşturmaktadır. Birlikte yaşamak iki ülkemizin ortak değeridir. Temelimiz iyi, bağlarımız güçlü, irade büyüktür. Bundan daha fazla imkanlara, iş birliği için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.



(DHA) (FOTOĞRAF)

- Reklam -