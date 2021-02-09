Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, Şanlıurfa’daki monolit gizemi çözüldü

Hasan KIRMIZITAŞ/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da, geçen Cuma günü kentin simgelerinden Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki bir araziye gizemli şekilde yerleştirilen ve bu sabah aynı gizemiyle ortadan kaybolan monolit benzeri metal blokun sırrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programında yaptığı konuşma ile ortaya çıktı. Erdoğan’ın konuşmasında ifade ettiği; ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ sözlerinin monolit üzerine Göktürk alfabesi ile yazılı olması ile tüm dünyanın günlerdir aradığı soru da cevaplanmış oldu.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi’ndeki tarlada geçen Cuma günü arazisine gidenler bir tarlada 3 metre yüksekliğindeki metal blokla karşılaştı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlık yaşamasının ardından bilgilendirilen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek etrafını çembere aldıkları monolit benzeri yapının etrafında nöbet tutmaya başladı. Herkesin kimler tarafından hangi amaçla bölgeye getirilerek dikildiği sorusuna cevap aradığı metal bloklar ile onlarca senaryo üretildi. Bölgeye farklı illerden yüzlerce kişi gelerek gizemli monoliti inceleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklama yapmazken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise gazetecilere ‘Biz de merak ediyoruz’ demekle yetinmişti.

Kısa sürede tüm Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da aniden ortaya çıkan metal blok merak konusu oldu. Dünyanın birçok ülkesi, Şanlıurfa’daki gizemli şekilde ortaya çıkan monolit benzeri metal blok ile ilgili haber ve fotoğrafları okuyucularına ulaştırdı. Dünyanın farklı ülkelerinde daha önce de ortaya çıkan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken Şanlıurfa’daki monolit son günlerde ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke medyasında geniş şekilde işlendi.

GİZEMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Gizemli bir şekilde ortaya çıkan monolit, bu sabah aynı gizemiyle bir anda yok oldu. Kurulumu ve yok oluşu ile merak konusu olan monolite ilişkin birçok yorum yapılsa da yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Herkes gizemli monolitlerin neden kurulduğu ve kaldırıldığı sorusuna aradığı cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programında açıkladı. Türkiye’nin uzay projelerini anlatan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; ‘gök yüzüne bak ayı gör’ diyoruz” dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri sırasında arkasındaki ekranda da günlerdir herkesin gizemiyle merak ettiği monolitte Göktürk alfabesiyle yazılı olan ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ sloganı yansıtıldı.

Herkesin aradığı soruya cevabı bulmasının ardından Şanlıurfalı vatandaşlar, Türkiye’nin Milli Uzay Programı sloganının kentten yapılan gizemli çalışma ile duyurulmasının kendileri adına mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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