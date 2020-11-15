Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

KKTC, (DHA)- KKTC’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü.
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