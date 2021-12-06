Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

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KATAR, (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari tarafından karşılandı.

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