Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

Bu yıl bünyesine TTI Outdoor’u ekleyerek ziyaretçilerine alternatif bir fuar deneyimi kazandıracak olan Travel Turkey İzmir; sektörel kazanç fırsatlarının yanı sıra fuarın dört bir yanında düzenlenen etkinlikleri ile dünya turizm trendlerini fuarizmir’de bir araya getiriyor. Travel Turkey İzmir Turizm ve TTI Outdoor Fuarları, 2 Aralık 2021 Perşembe günü açılıyor.
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı 5 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görevli...
Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, koronavirüs salgını sürecine değinerek, "Huzurevlerimizde çalışanlarımızla...