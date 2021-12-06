Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

Bu yıl bünyesine TTI Outdoor’u ekleyerek ziyaretçilerine alternatif bir fuar deneyimi kazandıracak olan Travel Turkey İzmir; sektörel kazanç fırsatlarının yanı sıra fuarın dört bir yanında düzenlenen etkinlikleri ile dünya turizm trendlerini fuarizmir’de bir araya getiriyor. Travel Turkey İzmir Turizm ve TTI Outdoor Fuarları, 2 Aralık 2021 Perşembe günü açılıyor.