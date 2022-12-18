Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gitti

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Güven USTA / İSTANBUL (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Atatürk Havalimanı’ndan saat 13.30’da başkent Doha’ya hareket etti. Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha’ya gitti.

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