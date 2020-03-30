Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

-Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz.

-Günlük test sayısında 10 bini aştık, bütün rakamlarımızı şeffaf bir şekilde her gün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

-Vatandaşlarımızın acil olmadığı sürece hastanelere gitmemelerini istiyoruz.

– İspanya’ya 1 uçak dolusu malzemeyi Çarşamba günü naklediyoruz.

-Türkiye, Avrupa ve ABD’ye kıyasla bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir.

-Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde herhangi bir kesinti yapmayacağız.

-‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ adlı yardım kampanyası başlatıyoruz. 7 aylık maaşımı bağışlayarak kampanyayı başlatıyorum.

-Milletvekili ve bakanlar kampanyaya 5 milyon bağışladı.