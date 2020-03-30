Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;
-Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz.
-Günlük test sayısında 10 bini aştık, bütün rakamlarımızı şeffaf bir şekilde her gün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.
-Vatandaşlarımızın acil olmadığı sürece hastanelere gitmemelerini istiyoruz.
– İspanya’ya 1 uçak dolusu malzemeyi Çarşamba günü naklediyoruz.
-Türkiye, Avrupa ve ABD’ye kıyasla bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir.
-Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde herhangi bir kesinti yapmayacağız.
-‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ adlı yardım kampanyası başlatıyoruz. 7 aylık maaşımı bağışlayarak kampanyayı başlatıyorum.
-Milletvekili ve bakanlar kampanyaya 5 milyon bağışladı.