Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti

Gülseli KENARLI – İstabul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i kabul etti.

Erdoğan, Zarif’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

