Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Akıncı, Erdoğan’a teşekkürlerini iletip, bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Ramazan Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajında, “Ramazan Bayramı münasebetiyle Zat-ı Devletlerine kalbî tebriklerimi iletiyorum. Mübarek Ramazan Bayramı’nın içinden geçilmekte olan bu zor dönemde, İslam alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kıbrıs Türk halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum” ifadelerine yer verdi.