Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum

Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünde mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Yıllar geçse de anısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı Katliamının 29. yıldönümünde, kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin, acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum. Tek millet iki devletiz… Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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