Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değil

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI- Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ”Hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş yönetim olarak aksi davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan, tüm Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenlerine katılmak üzere Konya’ya geldi. Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Eğiste Hadimi Viyadüğü, Afşar Barajı, 5 ilçeye doğal gaz verilmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile diğer tesislerin toplu açılış töreninin yapılacağı Mevlana Meydanı’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti. Açılışların canlı yayınla bağlanılan noktalarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci hazır bulundu.

‘ÜLKEMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEYE KARARLIYIZ’

Pençe- Kilit operasyonunda şehit olan 3 askere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Şehit düşen 3 askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. ‘Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için’ diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabb’im askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin; her daim muzaffer eylesin” diye konuştu.

‘LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ’

”Bugün burada işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Laf değil, iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya’ya, ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz, dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayisinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkararak hem kendisinin hem ülkemizin önünde yepyeni pencereler açmıştır. Konya, ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu; 1371 kilometrelik, burası çok önemli, Eğiste Hadimi Viyadüğü 420 metrelik tüneli, 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir projenin açılışını yapıyoruz.”

‘HAYVANLAR DA BİZE ALLAH’IN BİR EMANETİDİR’

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı barınaktaki köpek katliamına da değinen Erdoğan, ”Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemizin en modern tesisi olan, burası çok hassas, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki bizde üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah’ın bir emanetidir. Onlardan elbette ki istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Çok enteresan, bir gün açık ve net bir köpek cesedi, peygamberimiz yanında sahabeyle oradan geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş fakat peygamber efendimizin şu ifadeleri, bize ibreti alemdir. Diyor ki Allah’ın resulü, ‘Ah dişleri ne kadar güzel’. Nereden, nereye? İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan, bakan bir dinin, bir inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak başka aksi bir davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan, tüm Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışları gerçekleştirildi. (DHA)

