Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

Azerbaycan, (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in Bakü’deki kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in Bakü’deki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret ederek çelenk koydu. Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

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