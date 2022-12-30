Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz

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Gökçe KARAKÖSE, Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmemizde Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa’da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanların ve Avrupa’nın önemli bir parçası olan Karadağ’da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını Temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa işbirliği süreci dönem başkanlığıyla birlikte başarıyla yürütüyor. Karadağ’ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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