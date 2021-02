Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü, Allah’ın izniyle iş bitti

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM- Selay SAYKAL- Aleyna KESKİN- Selman KUTLU/TRABZON, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gara hadisesi, milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah’ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekâtlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz” dedi.

​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7’nci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. ‘Reis bizi uzaya götür’ sloganlarıyla salonda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmasına herkesin 3 aylarını tebrik ederek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mübarek günlerin hürmetine Allah’ın bizi her türlü felaketten, musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum. Artık 11 ayını geride bıraktığımız koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz’i ve Trabzon’u özlemişiz. Perşembe gecesinden beri Kadir Topbaş Ağabeyimiz ile Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenazeleri için kısa süreli günübirlik Elazığ’a gittim, ertesi gün de İstanbul’a gidip gelme dışında buralardaydım. Hem sıla-i Rahim yaptık hem de Rize ve Trabzonlu hemşehrilerimizle hasret giderdik. Sizlerle bir kez daha buluşmayı bir araya gelmeyi etmeyi nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Kongremizde görev alacak kardeşlerime şimdiden tebriklerimi özellikle bildiriyor, Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almıştım, tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

‘GİRDİKLERİ İNLERDE BUNLARI BULACAK VE ORADA GEBERTECEĞİZ’

Terörle mücadele önemli mesajlar veren Gara’da 13 vatandaşın PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamları ile dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise, Türkiye’nin PKK ile mücadele için bırakın kuzeyinde ve Suriye’de yürüttüğü harekâtların, sınırlarımızın emniyeti, milli güvenliğimizin vatandaşlarımızın huzuru, geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Yine bu hadise, PKK terörüne karşı içerde ve dışarda samimiyetsiz duruş sergileyen örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı iş birliği halinde olan herkesin, gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK’ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken, aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Dedik ya; hangi inlerine girerseler girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki, şehitlik yok oluş değildir. Biz biliyoruz ki; ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak bilemezsiniz.’ Bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler” diye konuştu.

‘EY BATI, NEREDESİNİZ, NİYE SESİNİZ ÇIKMIYOR?’

Gara’da 13 vatandaşın şehit edilmesine ses çıkarmayan batılı ülkelere tepki gösteren Erdoğan, “Son olarak 2 yüzbaşı 1 başçavuş ve aileleri de hepimiz biliyoruz ki; Allah yolunda, vatan yolunda evet onlar şehadete yürüdüler. Terör örgütünün destekleyenlerin riyakârlıkları, öfkemizi kabartırken, aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekâtların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. İnanıyorum ki bugünler için var olan bu analar, bu gençler, bu teröristlere, evvel Allah bu toprakları mezar edecekler mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları, bu tür durumlarda çok daha açık şekilde kendini belli ediyor. Nitekim bir başka ülkenin başına gelse, tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında, Türkiye’nin yanında kimseyi göremedik. Ey batı, neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyor. 15 Temmuz hadisesi oldu, sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise, yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz, bu teröristlere Allah’ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘GARA DÜŞTÜ ALLAH’IN İZNİYLE İŞ BİTTİ’

Gara’da yürütülen harekatla ilgili konuşmasını sürdüren Erdoğan, askeri harekâtların ilerleyen dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişletileceğini kaydetti. Erdoğan, “Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de, bütün oraları onlara biz, zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar, bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek, buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam, bu böyle bilinsin. Yaşadığımız acılar, millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor, bağlarımızı sıkılaştırıyor. Gara hadisesi, milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü Allah’ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekâtlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz” dedi.

‘İNLERİNDE ONLARIN BAŞINI EZECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara’daki harekatla ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın CHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edip bilgilendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bugün İçişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, bir heyet olarak, önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ziyaret ettiler ve bu olaylarla ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti’yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Cumhur ittifakımızın bir kanadı. Sayın Devlet Bahçeli ise ‘zaten Meclis’te biz sizi dinleyeceğiz, biz size inandık, güvendik biliyoruz, dolayısıyla bize gelmenize gerek yok’ dedi ve şu anda yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak, bizim dayanışmamız zaten malum, farklı. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, dayanışma içindeyiz ve Allah’ın izniyle bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan sathında da gösteriyor. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz. Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizle, içerde jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla, teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız”

‘ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MİLLETİMİZLE YENİ MÜJDELERİ PAYLAŞACAĞIMIZ BİR DÖNEM OLACAKTIR’

Gelecek dönemin milletle yeni müjdeleri paylaşacakları bir dönem olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki kadınlara seslenerek, “Tonya’nın kadınlarının cesaretini görüyorum. Aynı şekilde Akçaabat’ın, Çarşıbaşı’nın Ortahisar’ın, Arsin’in, Sürmene’nin hanımlarının cesaretini görüyorum. İnanıyorum ki sizlerle beraber Çarşıbaşı’nın kadınları da aynı cesaretle bu yolda yürüyor ve yürüyecek. Sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlere inandık. Şu heyecanınızla şunu görüyorum; sizlerde bize inandınız. Öyleyse Allah’ın izniyle bu davayı kimse çökertemez. İnşallah önümüzdeki dönem, bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır” dedi.

‘MÜCADELESİZ GEÇMİŞ TEK BİR GÜNÜMÜZ BİLE YOKTUR’

Bu milletin mücadelesiz geçmiş tek bir gününün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davası Malazgirt davasının ve bu davanın özellikle zaferinin ardından Anadolu’yu yurt haline getirmeye başlamasından beri sürmektedir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Unesco 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe programımız var. Yunus’un 700’üncü vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlediğimiz bu program vesilesiyle yaşadığımız toprakları, fetihle ve gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Dünyanın en gözde coğrafyasında hüküm süren bir millet olarak, mücadelesiz geçmiş tek bir günümüz bile yoktur. Sahip olduğumuz vatanın güzelliğinin, bu uğurda akıttığımız her damla alın terini ve her damla kanı hak ettiğine inanıyoruz. Hem coğrafi olarak mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin zenginliğine sahip çıkmak, hem kendi kadim medeniyetimizi yeniden yükseltmek için daha çok çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz” diye konuştu.

‘İNSANIMIZIN REFAHINI, GÜVENLİĞİNİ, HUZURUNU GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI ATTIK’

Vatan toprakları üzerinde yaşayan her bir insanın refahını, güvenliğini ve huzurunu güçlendirecek adımları attıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımda bize her yer Trabzon diyorlar. Bunun için geçtiğimiz 18 yılda ülkemize her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat ve kat fazlası yatırımı, hizmeti, eseri kazandırdık. Vatan toprakları üzerinde yaşayan her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımları attık. Bize her yer Trabzon diyorlar. İHA’lar, SİHA’lar, Akıncı, Sürmeneli hemşehrimin eseri olarak ortada” ifadelerini kullandı.

‘UZAYA GÖNDERECEĞİMİZ BAYAN DA OLABİLİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda ‘Reisim bizi uzaya götür’ tezahüratları üzerine de, “Onun çalışmasını biliyorsunuz Oflu yapıyor. Bu çalışmanın neticesinde kim kazanırsa onu uzaya göndeririz. Bu bir bayan da olabilir, erkekte. Herkes olabilir. Kim kazanırsa o. Türkiye inşallah yeni bir adımı bu şekilde de atmış olacak. Türkiye’yi kalkınma ve demokrasi mücadelesinde en ileri seviyeye çıkardık. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. İnşallah Türkiye’yi bu hedeflerle buluşturarak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakacağız” ifadelerini kullandı.

‘Yaptığımız hizmetlerden ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her karış toprağı istifade etmiştir’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’a demir yolu müjdesi de vererek, “Akçaabat-Arsin güzergâhındaki raylı sistemi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Trabzon-Erzincan hızlı tren projemizin güzergâh etüt çalışmalarını seneye tamamlıyor, ardından inşaatına başlıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

SALONDA İLGİNÇ PANKARTLAR

Kongrenin düzenlendiği Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’na partililer tarafından ilginç pankartlar asıldı. Ay yüzeyinde astronotların yer aldığı fotoğraf karesi üzerine ‘Bize her yer Trabzon’ yazılı pankart asıldı. Salondaki diğer pankartlarda ise ‘Ne güzeldur ne güzel şu Tonya’nın dağları. Sen yanımızda ol Reis, biz aşarız yolları’ ile ‘Türkiye’nin ‘T’sine yeşilin her rengine hoş geldin Reis, Eren’lerin şehrine’ ifadeleri yer aldı.

