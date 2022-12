Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT’de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır

- Reklam -

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ”Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız”

dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesiminin beklentilerini çözmüş olarak 2023’e girme kararlılığımızın son örneği olan, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin müjdesiyle sizlerin huzurundayım. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Bilindiği gibi ülkemizde Sosyal Güvenlik Sistemi’nin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz. Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük bir yük bildiren Sosyal Güvenlik Sistemimizi yönetebilir bir hale getirmek için çok çalıştık, çok uğraştık. Bizden önceki dönemde 1999 Eylül’ünde yürürlüğe giren düzenleme ile atılan adımları dünyanın ve ülkemizin hakikatlerine uygun bir şekilde 2008 yılında daha ileriye taşıdık” dedi.



“Elbette her reform, her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



“Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın epeydir dile getirdikleri talepleridir. Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Nitekim geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Bu yaklaşımımızdaki amaç asla çalışanlarımızın haklarının tesliminin önüne geçmek değil, tam tersine 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, ölçüp biçmeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi bir taaddüt altına girmek istemedik. Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin imkanlarının el verdiğini gördüğümüzde de hemen ilgili kurumlarımıza ve arkadaşlarımıza talimatını vererek çalışmaları başlattık.”



‘BU DÜZENLEMEYİ DE MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYOR, MİLLETİMİZE ADIYORUZ’



Erdoğan, küresel krizin Türkiye’ye etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşların yanlarında olduklarını yüksek oranlı asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşı artışlarıyla zaten gösterdikleri ve halen de gösteriyor olduklarını vurgulayarak, “Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşıyla ilgili beklentilerini karşılayan adımın müjdesiyle kendilerine desteğimizi bir kez daha sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Ülkemizin genişleyen ve büyüyen imkanlarını vatandaşlarımızın her kesimiyle istihdam ve üretim gibi herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor, milletimize adıyoruz” diye konuştu.



‘BU DÜZENLEMEYİ MEVCUT YAPIDAKİ HERKES İÇİN GEÇERLİ KILIYORUZ’



Erdoğan, Türkiye’de emekli olabilmek için 3 şartın yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk 2’sini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye’ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.



‘EMEKLİ OLANLARIN EN AZINDAN BİR KISMININ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BİLİYORUZ’



Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:



“Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31 buçuk milyonu aştığı Türkiye’de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için Sosyal Sigorta Prim Teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Emeklilikte Yaşı Bekleyenlerle ilgili düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” (DHA)