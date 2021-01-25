Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak / Ek Fotoğraflar

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Ankara Sanayi Odası (ASO) atık mücadelesinde iş birliği yapacak. AKK ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen uygulamalar ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.