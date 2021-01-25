Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak / Ek Fotoğraflar

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Şırnak’ta yolda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde kara yolunda buzlanma nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Şırnak-Hakkari kara yolundaki Şenoba beldesi mevkisinde...
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Başkent’in gündeminde atıkla mücadele var
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Edirne’de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin yaşadığı evde bulunan 3 yavru köpek, muayene edilmek...