Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (5)

ERDOĞAN’DAN TEDAVİ GÖREN KANAAT ÖNDERİ İLE ŞEHİT FETHİ SEKİN’İN BABASINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki programı kapsamında İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin açılış törenine katılmasının ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir Adliyesi’ne yönelik 5 Ocak 2017’de PKK’lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli Şahinler Timi’nde görevli Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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