Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

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ERDOĞAN, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde HDP İl Binası önünde bin 147 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da yer aldı. Toplu açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmak üzere Yenişehir ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ adlı programda ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasının ardından Silvan ilçesine geçti.