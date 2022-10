Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor (6)

- Reklam -

‘BİRİLERİ GİBİ FETÖ’CÜLERLE HAMBURGER YEMENİN, KAPALI KAPILAR ARDINDAN İŞ ÇEVİRMENİN DERDİNDE DEĞİLİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ programında ilk kez oy kullanacak olan gençlerle yaptığı görüşmenin bir bölümü paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre merkezine girişinde gençler tarafından, ‘Biji Serok Erdoğan’ tezahüratlarıyla karşılandı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinde yurt genelinde 6 milyonun üzerinde, Diyarbakır’da ise 172 bin yakın gencin ilk kez oy kullanacağını kaydetti. Erdoğan şöyle konuştu:

“Bu gençler önümüzdeki haziranda o birilerine gereken dersi verecek. Milletimizin her bir ferdinin özellikle de sizlerin daha fazla desteğini talep ediyorum. Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin pireyi deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıltmasın. Bunların derdi ne sizlersiniz, ne de ülkemiz. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzuna yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık. Bırakmayacağız. Kimsenin değil kendi oyun planımızı takip ederek hem özgürlüğümüze sahip çıkacağız hem refahımızı artıracağız. Sahte yüzlerin sahte söylemlerin sahte duruşların maskelerini birer birer indireceğiz. Kendi ikballerini bu ülkenin 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepe taklak edeceğiz. Türkiye Yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek, sizlerle beraber zirveye taşıyacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz maalesef güzelim yolları yaparız ama HDP’si ve diğerleri sadece laf üretirler, laf. Farkımız bu. Onlar Kandil’e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. Farkımız bu. Biz hep birlikte Türkiye’yiz derken, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz derken, birileri gibi istismar yapmıyoruz. Hayatımızın her alanında olduğu gibi bugün de bütün yolları gençlerimizle birlikte yürüyor, her mücadelemizi onlarla birlikte yürütüyoruz. Ben gencim, niye çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil. Beraberiz, biriz, kardeşiz hep birlikte Türkiye’yiz. Nereye gidersek gidelim özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Çünkü bir Diyarbakır’ın ciğeri, cartlak kebabı, meftunesi varken birileri gibi FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz. Sadece son 2 yılda 15 farklı şehrimizde 25 buluşma gerçekleştirerek her kesimden her yaştan her eğitim kademesinden gençlerimizle hep sohbet ettik. Hep güzel vakit geçirdik. Diyarbakır’a geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette de gençlerimizle bir araya gelmiştik. 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak, toplamda 6 milyonun üzerinde sadece Diyarbakır’da 172 bine yakın gencimiz var. Dolayısıyla biz bu buluşmalarla aynı zamanda gençlerimizle ortak geleceğimizi şekillendiriyoruz. Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı. Diyarbakır şairin ‘bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır’ diyerek tarif ettiği eşkıyalardan kurtuldukça özünü yeniden bulmuştur. Hamdolsun bugün gündüzüyle gecesiyle huzur dolu bir Diyarbakır var. Surların camilerin kiliselerin taş binaların buram buram tarih kokan silüetleri belirgin hale gelmiştir.”

‘8 MİLYON TONU AŞAN TAHILI DÜNYAYA SERVİS ETTİK’

Programın soru cevap kısmında, bir öğrencinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ‘Türkiye’ye doğal gaz merkezi kurulabilir’ açıklamasını ve Türkiye’nin tahıl koridoru sürecini nasıl sağladığını sorması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“Tabii biz, dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. 20 yıldır, gerek Başbakanlığım gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde, dünya liderleriyle sürekli görüşme halinde olduk. Sadece son bir ay içerisinde Sayın Putin’le 5 kez görüşmemiz var. Zelenskiy ile aynı şekilde, öbür tarafta ABD başkanıyla telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz var. Eğer bu tür görüşmeleri yoğunlaştırırsanız, bir araya gelirseniz, onlarla siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerinizi artırırsanız, tabii ki bu dostluk zirve yapıyor. İşte biz bunu başardık. Biz bunu başardığımız için de o kritik dönemde Sayın Putin ile Zelenskiy ile burada aracı olabilir miyiz diye bir adım attık ve her iki taraf da önce Antalya’ya dışişleri bakanlarını gönderdiler. Daha sonra Dolmabahçe’ye bu tahıl koridoruyla ilgili adımı atmak için yine heyetlerini gönderdiler. Bu tahıl koridorundan şu anda 8 milyon tonu aşan bir tahılı dünyaya servis ettik. Sayın Putin’le yaptığımız son görüşmede de kendisinden, özellikle tabii bu arada, tahılın dışında bir de Afrika ülkesi başta olmak üzere, oraların az gelişmiş veya geri kalmış ülkelerine neler aktarabiliriz, bunun adımlarını attık. O da neydi? Olay sadece tahıl değil. Gübre var. Çünkü kuraklığın yoğun olduğu bu ülkelere bir de gübreyle onların bu sıkıntısını gidermeniz gerekiyor. Sayın Putin’le yaptığım son görüşmede bunun da önünü inşallah aşacağız. Böylece bu az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübreyle bu adımı atacak ve Türkiye olarak dünyadaki farklı yerimizi ispat edeceğiz.”

‘İLK OYU RAHMETLİ ERBAKAN HOCA’YA VERDİM’

Bir başka öğrencisinin ilk oyunu nereye verdiği sorusu üzerine Erdoğan, “İlk oyu rahmetli Erbakan hocamıza vermiştik. Onlar ne diyordu. Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız? Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Biz Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın anlayışıyla gençlerimize bıraktık. Gençler hiç endişeniz olmasın ben de sizinle beraberim. Benim 2 oğlum 2 kızım var ve düşünün imam hatipte başörtülü olarak okunmuyordu. Mecburen ben bir kızımı benim imam hatipten arkadaşım olan görüştüm. Dedim böyle böyle bir sıkıntım var, kızım şu anda başörtülü olarak okula derslere giremiyor. Dedi ki başkan ne düşünüyorsun. Dedi ya gönder bana dedi ve kızımı bir başka kız arkadaşıyla beraber, İmam Hatip’te müdürlük yaptığı okula gönderdi. İmam hatibi benim kızım orada bitirdi. O dönemde ne çileler çekildi ve diğer yeğenlerim giremiyorlar ve anneleri imam hatibin girişinde bekliyorlardı. Şu anda Bay Kemal ve yanında yardımcısı olan kadın, bir zaman İstanbul Üniversitesi’nde ikna odalarının başında bulunuyordu. Şu anda utanmadan, sıkılmadan o zaman televizyon oturumlarında başörtüsüne bez parçası diyen bu Bay Kemal, şimdi utanmadan sıkılmadan çıkmış, bu problemi ben çözeceğim diyor. Böyle bir problem yok ki artık şu anda bütün üniversitelerde başörtülü kızlarımız artık eğitim öğretime giriyor mu? Giriyor. Devlette artık Valimiz dahil var mı? Silahlı kuvvetlerde artık askerimiz var mı? Hakim var mı? Savcı var mı? Hey Bay Kemal biz şimdi diyoruz ki eşeği sağlam kazığa bağlayalım başımıza bir daha bu dertler gelmesin. Onun için sıkıysa diyoruz, şimdi hazırlığımızı yapıp anayasa değişikliği yapalım ve yola böyle devam edelim. Zaten yasal olarak bir sıkıntı yok. Ama anayasal olarak da böyle bir düzenleme yaparsak, bunların da yapacak bir şeyi kalmaz” diye konuştu.

Gençlerden birinin Ahmet Kaya ile ilgili anlatmak istediği bir anısı olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, “Belediye Başkanlığım döneminde, Sayın Kaya ile ilişkilerimiz bayağı ileriydi. Bazı programlarıma özellikle rahmetli Ahmet Kaya’yı davet ediyordum. Bunlardan biri eski Ali Sami Yen Stadı’nda yapılan bir programdı. Hepsinden öte ben cezaevine giderken cezaevine gideceğimin arifesinde Yedikule’de büyük bir program düzenlenmişti. Yaklaşık 1 milyona yakın insan o gece oradaydı. O gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi de Ahmet Kaya idi. Ahmet beyin o gün orada bazı ifadeleri vardı. Çok önemli. ‘şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye’nin özlemini yaşıyorum’ demişti ve önceleri Ahmet Kaya’ya methiyeler dizenlerin o törende nasıl terbiyesizlikler yaptığını, tabak çanak kırmak suretiyle Ahmet Kaya’nın adeta üzerine saldırdıklarını gördüğümüzde bunların nasıl çok yüzlü olduklarını hatırlıyorum. Ben tabii Sayın Kaya’yı Türkiye’mize getirmeyi arzu ettim ve ailesine de bununla ilgili daveti yaptım. Ama aile buna o zaman sıcak bakmadı. Ve tabii bir sanatçı olarak özellikle de bölgenin önemli bir temsilcisi olarak, gerçekten duyguların onun sesinde sazında yer edindiği bir sanatçı olarak bir devirdi geldi geçti. Onun için de ben tekrar ailesine başsağlığı dilerken kendisine de rahmet diliyorum” diye konuştu.

Erdoğan, gençlerden birinin “Geçen gün bizlere ‘muhafazakar devrimciler 2023’ü başarıyla bitirecek’ dediniz. Kendinizi de muhafazakar devrimci olarak nitelendirdiniz. Muhafazakar devrimci ne demek? Gençler nasıl olur?” sorusu üzerine, “Muhafazakar devrimcilerin özellikle kimliği, millidir, yerlidir ve vatanseverliktir ve muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Ben gençlere tavsiye ediyorum Nuri Pakdil’i okuyun çünkü en büyük muhafazakar devrimci benim diyor” dedi.

‘ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞ, HERHALDE İZİN VERMİŞLER’

Bir öğrencinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti ile ilgili sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı? Dün bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Herhalde izin vermişler. İzin verdikleri için o da Sivas’ta bir yerel radyoda adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun bu isabetli bir şey oldu. Türkiye Bay Kemal gibi bir adayı görmekle inşallah nasıl bir Cumhurbaşkanlığı yarışını görecek ve hep beraber yaşayacağız. Bizim bir sıkıntımız yok. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar? Hangi yatırımı yaptılar? Ellerindeki bu kadar belediye başkanları ile ne çıkardılar? Bunları konuşsunlar. Biz de bugüne kadar 20 senede ne yaptık. A’dan Z’ye hepsini milletimize anlatacak, yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok yola devam.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda bir öğrencinin isteği üzerine Sezai Karakoç’un bir şiirini okudu. (DHA)

Gıyasettin TETİK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)-

