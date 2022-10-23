Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor (4)

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‘HAZİRAN, DİYARBAKIR’DA BAŞKA OLACAK’

Diyarbakır’da gençlerle buluşmasının ardından Silvan ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman ve beyaz melesli (tülbent) kadınlar ile bir araya geldi. Suna Kepolu Ataman Silvan’da, ‘Beşiği sallayanlar dünyayı sallar, beyaz melesli kadınlarız, biz de varız’ sloganı ile proje başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Önümüzde 2023 var. Ben bugün Diyarbakır’ı görünce çok çok mutlu oldum. Yani 70-75 bin gibi bir rakam emniyet bize verdi. Böyle bir katılım var. Ondan sonra 15 bin kişilik Sezai Karakoç Kongre Merkezi’nde de maşallah gençler orayı lebalep doldurmuştu. Gençlerle güzel bir sohbetimiz oldu. İnanıyorum ki 2023 Haziran Diyarbakır’da bir başka olacak. Cumhur ittifakı olarak bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. İnşallah 2023 Haziran’ında sandıkları patlatmak suretiyle gereken dersi gerekenlere vereceğiz” dedi. Erdoğan, konuşmasının ardından ilçeden ayrılarak, İstanbul’a gitmek üzere Batman Havalimanı’na hareket etti. (DHA)

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)-

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