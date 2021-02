Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı (4)

DEPREM KONUTLARININ TEMELİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan İzmir Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanın bulunduğu alanda düzenlenen ‘Deprem Konutları Temel Atma Töreni’nde konuştu. Afetlerin engellenemeyeceğini belirterek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ama yıkıcı etkileri azaltabiliriz, afet sonrası oluşan yaraları sarabiliriz. Bugün temel atma töreninde, bir araya geldiğimiz 5 bin deprem konutunu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. Depremin hemen ardından başlattığımız çalışmalarla bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda olmak üzere 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yani yerinde yapılacak 1444 konut ve 208 iş yeri ile rezerv alanımızda yapılacak 397 konutumuzun temelini atıyoruz. Yerinde gerçekleştirilen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik bir alanda yürütülüyor. Bu konutların yatırım değeri 800 milyon TL. İzmir’de depremin hemen ardından riskli yapı kira yardımı, tahliye, tespit ve yıkım işleri için 15 milyon TL kaynak aktardık. Depremden hemen sonra yani 2021 yılının Ağustos ayı itibari ile de konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde toplam 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bayraklı’daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları İzmir’in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız” dedi.

’20 BİN BİNADAN 18 BİNE YAKINININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Rezerv alanının 3 milyon 750 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayrıca depremden etkilenen Karaburun ilçemizin köylerinde de köy evleri inşa edeceğiz. Rıza Bey Apartmanı’nın yerinde ise farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz. 38 vatandaşımızın cansız bedeninin çıkartıldığı depremin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinci ile, 84 milyon hep birlikte kucaklaştığımız yer burasıdır. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda canlı kalmasını sağlayacak bir yer olarak düzenleyeceğiz. Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp İzmir’de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Son 8 yıldır İzmir’de riskli yapı olarak teslim edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızasını alarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yürütmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

‘İZMİR’DE 27 BİN 170 ADET KONUT İNŞA EDİLDİ’

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 254 milyon TL’si riskli yapı kira yardımı olmak üzere toplamda 406 milyon TL’lik bir kaynağın kullanıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afetlere hazırlık amacıyla TOKİ eliyle İzmir’de 27 bin 170 adet konut ve sosyal donatı inşa ettik. Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak amacıyla başlattığımız 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları kapsamında İzmir’de 6 bin 400 konut ve 109 dükkan inşa ediyoruz. 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimizin bir parçası olarak İzmir’e de iki adet millet bahçesi yapıyoruz. Çiğli ve Bergama’da TOKİ eliyle hayata geçireceğimiz millet bahçelerimiz muhtemel bir afet anında kullanılabilecek” diye konuştu.

İZMİR’E SON 18 YILDA 80 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Son 18 yılda 80 milyar TL ile en çok yatırım yapılan illerden birinin İzmir olduğunu belirten Erdoğan, “Bu yatırımla eğitimde 10 bin 360 adet yeni derslik yaparken, İzmir’e 3’ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kazandırdık. İzmir’in dört bir yanında çeşitli amaçlarla 69 spor tesisi inşa ettik. Canlı bağlantı ile açılışını yaptığımız 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu da bunlar arasındadır. İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 7 milyar TL’yi aşan yardım yaptık. Sağlıkta toplam 120 sağlık tesisi inşa ettik. Yatak kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor. Ulaştırmada 545 kilometre bölünmüş yol yaparak İzmir’in bölünmüş yol uzunluğunu 948 kilometreye çıkardık. İstanbul- İzmir Otoyolu, Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, Manisa yolundaki Sabuncubeli tüneli, Konak tüneli, İzmir Çevreyolu bunlar arasındadır. Demiryollarında Aliağa Selçuk arasında hizmet veren İZBAN’ı şehrimize kazandırdık. İzmir- Ankara yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Halkapınar Otogar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. Gerçekten şehrimize yakışan bir eser olduğunu düşündüğüm İzmir Körfez geçişi projemizin etütleri bitti. İmar planları çalışmaları ise sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı’nı baştan aşağı yeniledik. Tarımda şehrimize 29 baraj ve 8 gölet inşa ettik. İzmirli çiftçilerimize son 18 yılda 5.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide şehrimize 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 yeni teknopark, 93 araştırma geliştirme merkezini kurduk” dedi.

‘1.5 MİLYON YENİ KONUT 5 YILDA TAMAMLANACAK’

İzmir’deki 26 ilçeye doğalgaz getirildiğini de ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah deprem yaralarını sararak, kentsel dönüşümü hızla tamamlayarak şehrimizin geleceğine daha güvenle bakmasını sağlayacağız. Önümüzdeki dönemlerde İzmir’i tarihi ve potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin karşı karşıya olduğu afet gerçeğinden hareketle 2012 yılında büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında 81 ilimizin ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Şu an sahada yatırım değeri 81 milyar TL ‘yi bulan 272 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içerisinde bitirmeye kararlıyız. Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ tarafından 1 milyon adet depreme dayanıklı sosyal konutun üretimini de gerçekleştik” dedi.

‘MALİ KOLAYLIK GETİREN DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLDİ’

Tüm bunları yaparken vatandaşlara mali kolaylık getiren düzenlemelerin de hayata geçirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Konutlarını riskli yapı statüsüne dönüştüren vatandaşlarımız için mevcut yapılarının 1.5 katına kadar inşaatta KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirdik. Ayrıca yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın kullanacağı kredi miktarını arttırdık. Konut alımları için kullanılabilecek toplam kredi tutarını da 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükselttik. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla inşallah bu süreci hızla tamamlayacağız. Elbette biz bunları yaparken her an yeni afet tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Buradan; imkanı olan vatandaşlarıma afet riski altındaki binalarını hızla güçlendirmeleri veya gerekiyorsa yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Üzmeyeyim, kırmayayım ama ben güçlendirmekten değil yenilemekten yanayım. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkım ve acılardan daha değerli olamaz. İnşallah çok geç olmadan her bir vatandaşımızın kurumlarımızla iş birliği içinde dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum. Öte yandan Karabağlar’ı biz ne zaman farklı bir hale getireceğiz? Karabağlar ne zaman modern bir şehir olacak? doğrusu bunun özlemi ve hasreti içerisindeyim. Bu güzel İzmir’imize o bölge bu haliyle hiç yakışmıyor.”

YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE İZMİR TEK VÜCUT OLDU

İzmir’in büyük bir felaket yaşadığını söyleyen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da “117 vatandaşımızı kaybettik. İlk andan beri sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir tek vücut oldu. Bakanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün kurumlarımız, AFAD, Kızılay, UMKE, herkes el ele vererek zamanla yarışmak suretiyle enkaz altından sağ olarak insanlarımızı kurtarma yarışına girdi. Yıkılan evler geri gelir ama giden canlar geri gelmiyor. Rabbim hayatını bu depremde kaybedenlere rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Depremin hemen akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmalara başladı ve 3 ay gibi bir sürede birçok noktada yıkılan bu evlerin daha yenisi ve güzelini yapmak üzere temel atma noktasına getirdi. Çok kısa sürede burada binalar yükselmiş olacak ve hak sahibi kardeşlerimiz binalarına yerleşecek. Biz 17 Ağustos depremini de Sayın Cumhurbaşkanımızla yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanım, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı idiniz. Ben de sizin genel müdürünüzdüm. O depremde imdada yetişen yine sizdiniz. O depremde 2 bin 500 depremzedeyi hastanelere taşıdık. Türkiye o günden bugüne çok mesafe kat etti. Artık her türlü felakette anında vatandaşımızın yanında olan devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız var. Türkiye bu başarıyı büyük bedeller ödeyerek kazandı ancak bundan sonra yapmamız gereken; depremlerle yaşamayı öğrenmektir. Deprem öldürmez, bilinçsizlik öldürür” dedi.

KURUM: 30 EKİM’İ UNUTMAYACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuşmasında “Bugün İzmir tarihi bir günü yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yapacağımız 5 bin yeni yuvamızın temel atma töreni için bir aradayız. Aynı zamanda 20 bin seyirci kapasitesi ile dünyada örnek gösterilen ve 24 saat yaşayan bir eser olan Göztepe Stadı’nın da açılışını gerçekleştiriyoruz. 30 Ekim’i unutmayacağız çünkü 30 Ekim 84 milyonun hüzne boğulduğu tarihtir. O gün sadece evlerimiz yıkılmadı aynı zamanda 117 canımızı yitirdik. Canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için İzmir’de el ele verdik ve tek yürek olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlik ve beraberlik içinde özveriyle çalıştık. Kısa sürede arama kurtarma çalışmalarımızı, 10 günde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 184 bin bina, 84 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. 2012’den bu yana 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutun daha dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız. Bugün de İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hareketini başlatıyoruz. İnşallah projemizi kültürel, sosyal alanlarıyla en güzel şekilde tamamlayıp İzmirli kardeşlerimize en güzel şekilde teslim edeceğiz” dedi.

PAKDEMİRLİ: SİYASET YAPMADAN İZMİRLİ’NİN DERDİNİ ÇÖZDÜK

İzmir depreminde özveriyle görev yapan tüm kurumlara teşekkür eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çalışma yapılırken özellikle şehirde siyaset yapmayarak İzmirlinin derdini çözelim dedik. Allah’a şükür ki bunu yapmayı başardık. İnşallah önümüzdeki hafta depremde sağ kurtulan Buse’mizin düğününe katılıyor olacağım. Başta sayın bakanlarımız olmak üzere katkı koyan milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SOYLU: YAPMAMIZ GEREKEN TEDBİRLERİ EL BİRLİĞİYLE ALABİLMEKTİR

Ülke olarak afet bölgesinde olunduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Afetlerin ne zaman ne şiddette ve büyüklükte olacağını önceden tahmin edebilmemiz mümkün değil. Bunu İzmir depreminde de Giresun’daki sel afetinde de, Elazığ’da da yaşadık. Yapmamız gereken tedbirlerimizi el birliğiyle alabilmektir. Afet öncesi, afet anında ve sonrasında yapacaklarımız bizim sorumluluklarımız içerisindedir. Elbette ki bundan bir ay önce Elazığ’da geçen yıl gerçekleşen depremde yıkılan konutların yerine yeni konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi vatandaşının karşı karşıya kaldığı bu sorunda hem onları dinleyerek hem onların gönlünü alarak hem de kısa zamanda çare oluşturabilmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Depremde meydana gelen maddi kayıpları telafi etmek mümkündür ancak telafisi mümkün olmayan can kayıplarımız da oldu. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğiyle gerçekleştirilen temel atma töreninin ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışına canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stad açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı’nın temel atma törenine bağlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın butonlara basılmasının ardından temel resmi olarak atıldı ve mikserler çalışmaya başladı.

Hande NAYMAN – Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI