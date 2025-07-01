Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ömer Çelik, toplantılarda birçok konuda önemli görüşmeler yapıldığını ve ortaya çıkan verilerin siyasetlerine yön vereceğini ifade etti. Çelik, 11-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak kamp ile bu istişare toplantılarının sona ereceğini belirtti.

Leman Dergisindeki Karikatür Tartışması

Ömer Çelik, Leman Dergisi'nde yayımlanan ve Hz. Muhammed’e yönelik olduğu iddia edilen karikatüre dair de açıklamalarda bulundu. Çelik, bu tür saygısızlıkların sanat veya fikir özgürlüğüyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, hukuki mücadelenin süreceğini ifade etti. Çelik, Avrupa’da Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’e yönelik yapılan saygısızlıkları uzun süredir takip ettiklerini ve bu tür İslam düşmanı akımlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye Süreci: “Günler İçinde Gerçekleşecek”

PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çelik, bu konudaki çalışmaların kendi doğası içinde ilerlediğini belirterek, “Günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz” dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı konuşmanın da çerçeve açısından önemli olduğunu ifade etti.

Eurofighter Süreci ve Yeni Gelişmeler

Eurofighter süreci hakkında da açıklama yapan Çelik, bu alanda daha olumlu bir aşamaya gelindiğini belirtti. Çelik, somut adımların atılmasının önemli olduğunu ve sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Saygı ve Tereddütler: "Vatandaşlarımızın Soruları Cevaplanacak"

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dair vatandaşların sorularına büyük bir saygıyla yaklaşıldığını belirterek, tüm tereddütlerin giderilmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Çelik, bu sürecin bölge halkları için de çok değerli olduğunu vurguladı.