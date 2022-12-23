Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı

- Reklam -

Gökçe KARAKÖSE, Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı. Buradan ayrılırken yolda aracıyla duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine seslenen vatandaşla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, cuma namazını da Dolmabahçe Camii’nde kıldı. Namaz çıkışı camiden ayrılan Erdoğan, aracını durdurarak bir vatandaşla sohbet etti. Erdoğan ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti.

(FOTOĞRAF)