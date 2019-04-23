Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Bu Haberler Kaçmaz!
Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”
Meyve ve Yüzde 100 meyve suyu tüketimi kalbi olumlu etkiliyor
Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.