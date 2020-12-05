Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’de dondurmacıya uğradı//Ek fotoğraflar

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde kış aylarının sorunsuz geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklar kapsamında kar küreme ve tuzlama araçları ile tüm hizmet araçlarını bakımdan geçirdi. Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri kontrol edildi.