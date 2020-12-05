Ana Sayfa Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’de dondurmacıya uğradı//Ek fotoğraflar
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İş makinesiyle kaçak kazıya jandarma baskını
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) – BURSA’nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’ndeki Çanaklı Çeşme mevkisinde iş makinası ile kazı...
Yenimahalle kara kışa hazır
Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde kış aylarının sorunsuz geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklar kapsamında kar küreme ve tuzlama araçları ile tüm hizmet araçlarını bakımdan geçirdi. Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri kontrol edildi.
Rize’nin simgeleri maske ile birleştirildi
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