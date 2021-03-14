Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulunuyor

(FOTOĞRAFLI)
FOTOĞRAFLI
Gülseli KENARLI- Şahin BOZKURT- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet…
Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Rehavete kapılmadan, 'TAMAM' diyerek sembolleştirdiğimiz 'temizlik, maske,…
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağındaki trafoda meydana gelen patlamada, 1'i…
Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar…
Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-BURSA’da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek’ görmek isteyenler, havanın…