Ana Sayfa Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulunuyor
Kategoriler: Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulunuyor

(FOTOĞRAFLI)

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 dakika önce

Son Haberler

Ek fotoğrafar// İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

FOTOĞRAFLI

38 saniye önce

İçişleri Bakanı Soylu’nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi

Gülseli KENARLI- Şahin BOZKURT- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet…

48 saniye önce

Erdoğan: Rehavete kapılmadan ‘temizlik, maske, mesafe’ kurallarına uyarak mücadeleyi sürdüreceğiz

Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Rehavete kapılmadan, 'TAMAM' diyerek sembolleştirdiğimiz 'temizlik, maske,…

1 dakika önce

Taş ocağındaki trafoda patlama; 1’i ağır 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağındaki trafoda meydana gelen  patlamada, 1'i…

11 dakika önce

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sıklaştırıldı

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar…

11 dakika önce

Yaren Leylek’i görmek isteyenler, köye akın etti

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-BURSA’da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek’ görmek isteyenler, havanın…

11 dakika önce