Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyaset değil beşinci kol faaliyetidir

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “CHP yöneticisi tarafından vatan için canını vermeyi göze alan kahramanlar ‘militan’ denilerek hedef tahtasına konuluyor. Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını, çukur eylemlerinde ‘arkadaş’ diyerek aklama yarışına girenler, bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca ‘militan’ iftirası atıyor. Milletimizin canına kasteden teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına, mesela Diyarbakır’da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir” dedi.

Erzurum AK Parti İl Başkanlığı Kongresi, kentte ‘3 binlik’ olarak bilinen buz hokeyi salonunda yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenen salonda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti’li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kongreye video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıllık iktidarları döneminde terör örgütleri ve vesayet güçlerinden devlet içine yerleşmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldıklarını, tüm bu saldırılar karşısında ‘İman varsa imkan da vardır’ diyerek yollarından dönmediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden imkanları seferber ederek, kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştıklarını kaydetti.

‘BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK’

“81 vilayetimizin hepsine, ilçelerinden en ücra köylerine kadar 83 milyonun her birine mesajlarımızı ulaştırmaya gayret ettik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduk. ‘İnanıyorsanız üstünsünüz’ ilahi müjdesini kendimize rehber edinerek gece gündüz demeden çalıştık, ter döktük, mücadele ettik. Milletimiz; AK Parti ile beraber ilk kez 24 saat kapısını açık tutan, derdi ile dertlenen, sevincine ortak olan, sıkıntılarına çözüm üreten, halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören farklı bir zihniyete kavuştu. İnsanlarımız belediyelerden iktidara kadar devletin her kademesinde her türlü meselesi ile ilgilenen, dinamik, vizyoner gayreti bir kadro ile tanıştı. Millete tepeden bakan; milleti hor, hakir gören; ‘gerici’, ‘yobaz’, ‘takunyalı’ diyerek sürekli insanımıza aşağılayan jakobenizm yerini ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket eden yepyeni bir tasavvura bıraktı. Biz gece gündüz demeden özellikle çalıştık çalıştıkça milletimizle bize destek verdi, daha kararlı bir şekilde partimize sahip çıktı. Biz samimiyetle koşturdukça Rabb’im de zorlukları açmamızı kolaylaştırdı. Yeri geldi sokaklarımızı karıştırmak isteyenlere meydan okuduk, yeri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük. Yeri geldi 15 Temmuz gecesi darbecilerle göğüs göğse mücadele ettik. Ama milletimizin emaneti ne el uzatılmasına ne demokrasimize leke sürülmesine asla müsaade etmedik.”

‘CHP, SİYASİ PARTİ KİMLİĞİNİ GİDEREK KAYBETMEKTEDİR’

Son 18 yılda girdiklerdi 15 seçimin tamamından alınlarının akıyla çıktıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana’nın ‘Eğer bir insanda ayıp görürsen o ayıp sendedir. Halbuki onda görürsün, alem ayna gibidir kendi nakşını onda görürsün’ sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

“AK Parti’nin bu eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar. Milleti anlamak, ulaşmak milletle gönül bağı kurmak yerine affedersiniz ‘Stockholm sendromu’ diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına ‘makarnacı’, ‘kömürcü’, ‘göbeğini kaşıyan adam’ dediler. ‘Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak’ serzenişi ile içlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçlılar. Bunlar da işe yaramayınca her hafta CHP Genel Başkanı’nın yaptığı gibi muhtarından emeklisine, öğretmeninden askerine, müteahhidinden memuruna toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar. Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler, gerekirse vatanı için canını vermeyi göze alan kahramanlar ‘militan’ yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor. Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını çukur eylemlerinde ‘arkadaş’ diyerek aklama yarışına girenler; bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca ‘militan’ iftirası atıyor. Milletimizin canına kasteden PYD’li teröristleri gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına mesela Diyarbakır’da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Türkiye’de muhalefetin böyle bir akıl tutulmasına yakalanması, Türk demokrasi adına gerçekten endişe vericidir. Bu iç karartıcı tablo, mevcut CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin en bariz göstergesidir. CHP Genel Başkanı bu siyasi tükenmişlikle yüzleşmek varken, akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti ve ‘Cumhur İttifakı’na saldırmaktadır. Parti teşkilatlarını sarmış taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını, nefret söylemini körükleyerek milletin dikkatinden kaçırmaya çalışmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP, bugün yalan ve iftira üretim merkezine dönüşmüş durumdadır. Üzüm üzüme baka baka kararır misali bölücü örgütün uzantıları ile kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri, Türkiye’de CHP’nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır.”

‘HİÇBİR ZAMAN MUHALEFETE GÖRE TAVIR ALAN PARTİ OLMADIK’

“Yeter ki ülkemizin ayağına taş değmesin, yeter ki aziz milletimiz dara düşmesin, sıkıntıya girmesin, yeter ki ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin. Gerisi sadece lafı güzaftır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyaset hırs ve rant için değil vatana ve millete şükran borcunu ödemek için yapıldığında değerlidir. Türkiye için hayal kurmadıktan, milleti için dertlenmedikten sonra siyaset sadece bir angaryadan ibarettir. Bizim rehberimiz yüzyıllardır bu kutlu davayı elden ele nesilden nesle taşıyan ilim hikmet ve gönül erleridir. Bizim yolumuz şehitlerin, gazilerin, kalbi ülkesi ve milleti için çarpanların yoludur. Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim işimizi kolaylaştırmıyor, bilakis sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Biz hiçbir zaman muhalefete göre tavır alan, CHP’ye göre politika belirleyen, muhalefetin kifayetsizliğinden medet uman bir parti olmadık. Kuruluşumuzdan itibaren hep kendimizle yarışlık, kendi projelerimizle yarıştık, başkasına değil kendimize baktık. Türk siyasetini esir alan vizyonsuzlar rağmen her gün bu ülke için hayal görmeye ve bu hayalleri gerçekleştirmeye gayret ettik. Bunun için başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız. Türkiye için ne yapabiliriz ona bakacağız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz ona bakacağız. Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli daha huzurlu daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz ona bakacağız.”

‘MUHALEFETİ KENDİ BİZANS OYUNLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKACAĞIZ’

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Muhalefeti kendi bunalımlarıyla sığ tartışmalarıyla kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak ,asıl gündemimize odaklanacağız. Varsın onlar ahlaksız siyaset bütün bunları yaparak oyalansınlar. Biz vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Bizler milletin kapısını seçimden seçime çalan, halini hatırını seçimden seçime soran bir parti asla olmadık, olmayacağız. İlk günkü aşkla heyecanla ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ulaşamadığımız ve gönlünü kazanamadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana dek bize durmak dinlenmek haramdır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirilebilmesi AK Parti ve ‘Cumhur İttifakı’ olarak bizlerin omuz omuza vereceğimiz mücadelenin başarısına bağlıdır. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabb’imden bu kadroya bu kadrolara büyük ve güçlü Türkiye inşa şerifini baş etmesini niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından sonra Erzincan ve Erzurum’da kongreye katılan partilileri selamladı. Yeniden göreve gelen il başkanlarına başarı dileyen Erdoğan, kaybedilenlerin kazanılmasını istedi.

Kongreye tek liste halinde katılan Erzurum İl Başkan Mehmet Emin Öz, yeniden göreve seçildi.

Öte yandan AK Parti Erzincan İl Kongresi ise Merkez Spor Salonu’nda yapıldı. AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti’li milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’ın katıldığı kongrede İl Başkanı Mehmet Fikret Şireci, yeniden başkanlığa seçildi.

