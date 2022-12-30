Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu konuda samimiysen gel anayasa değişikliği yapalım (1)

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Gökçe KARAKÖSE – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni’nde konuştu

Burhan Felek Salonu’nda yapılan törende Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat çıktı ne dedi? ‘Gelin, şu anda başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme yapalım’. Yasal düzenlemeye gerek yok ki? Gene bize oyun mu çekmek istiyorsun? Tuzak mı kurmak istiyorsun? Bu konuda samimiysen gel anayasa değişikliği yapalım. Biz bir daha bu tuzaklara gelmek istemiyoruz. Anayasal bir düzenleme yapalım ve bu işi bitirelim. Anayasal düzenleme metnini meclise gönderdik. Samimiyetlerini göreceğiz. Bakalım bu konuda bunlar samimi mi değil mi göreceğiz. Çalışmak, üretmek, kendini gerçekleştirmek, bir sokulduğu delikten, bir daha sokulmaz… Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. Dürüst olun. Ve Çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. 20 yıl öncesine kadar okulu, kıyafeti, saçı sakalı sebebiyle kamusal hayatın dışına itilmiş evlatlarımızın bugün devletin ve iş dünyasının en üst kademede görev yaptığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atacağımız yeni adımlarla bu tabloyu daha da güçlendireceğiz. Türkiye’de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadan, gelecek kaygısını yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız. Bunu da birileri gibi sosyal medyadaki sahte demokrasi şovlarıyla değil, gerekirse anayasayı değiştirmek dahil hukuki yollarla gerçekleştireceğiz. Çetin mücadeleler neticesinde bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz. Son haftalarda şahit olduğumuz kimi olaylar tek parti zihniyetinin halen pusuda beklediğini göstermiştir. Hepimizin içini acıtan bir istismar vakası üzerinden 28 Şubat heveslisi kesimler, hemen içlerindeki kin ve nefreti kusmaya başlamışlardır. Geriye baktığımızda, bugün ortalığı yıkanların geçmişinin ne kadar kirli, ne kadar çifte standartla dolu olduğunu görebiliyoruz. Bunların dertleri çocuk istismarına tepki koymak değil, kin ve nefret duygularını sergileyebilecekleri zemin hazırlamaktır. Bunlar tarihimizin hiçbir döneminde terör örgütünün dağa kaçırdığı, Kandil’deki terör baronlarına peşkeş çektiği 12,13,14 yaşındaki kızlarımız için gıklarını bile çıkarmadılar. Diyarbakır annelerini görmediler” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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