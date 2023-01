Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın (2)

- Reklam -

STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’daki toplu açılış töreninin ardından sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarlarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda bir araya gelerek, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirleri ve insanları seçimden seçime hatırlayanlardan olmadıklarını belirtip, “Kimseyi ayırmadan 85 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. Varsın birileri on binlerce kilometre ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışarak 780 bin kilometrekare vatan toprağını eserlerimizle ilmek ilmek dokuyoruz” dedi.

‘MUHTARLARA HAKARET EDİYORLARDI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Muhtar bile olamazsın’ manşetlerinin atıldığı karanlık dönemlerden milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “‘Muhtar bile olamazsın’ manşetlerini atanlar aslında muhtarlara hakaret ediyorlardı. Muhtarlarımızla toplantılarımızda mahallelerimizin sorunlarını çözdük. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda 19 Ekim tarihini ‘Muhtarlar Günü’ olarak belirledik. Göreve geldiğimizde 97 lira olan muhtar ödeneğini 8 bin 506 liraya yükselttik. Terör örgütlerinin başını içeride ve dışarıda ezebilmemizin en başta gelen sebebi güçlü bir iradenin varlığıdır” ifadelerini kullandı.

‘İTİBARINI BEŞ PARALIK ETTİKLERİ ADAYLARINDAN MİLLETİMİZE BİR FAYDA OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz masasına dönüşen 6’lı masanın derme çatma bir yapı olduğunu, her hafta patlak veren kavgalarıyla er meydanında kendileriyle yarışacak bir adayın hala bulamadığını belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir ara ‘Adayımız hazır, ancak yıpranmasını istemiyoruz’ dediler, ardından ‘Erken seçim yapılsın, hemen açıklayalım’ dediler. Her şey dediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler. Biz vesayetin boyunduruğundan kurtardığımızla övünüyoruz. Bunlar ülkeyi ve milleti yeni vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Kafası karışıklar kulübü. Millete ‘Sen oy ver ama cumhurbaşkanını biz yönetelim’ demek milletle alay etmektir. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından söz ediyorlar. Şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından milletimize bir fayda olmayacağını biliyoruz.” (DHA)

Cavit AKGÜN- Tolga TAHÇI/ MUĞLA, (DHA)

