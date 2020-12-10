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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de resmi aile yemeğine katıldı

Azerbaycan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından resmi aile yemeğine katıldı.

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