Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü Gençlik Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

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Azerbaycan, (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Gençlik Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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