Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü Gençlik Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yemek siparişi götürdüğü bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşüp, yaralanan İlker Özer'in (42), bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif...
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, internet üzerinden kazanmış görünümlü sahte bahis kuponlarıyla reklam yapıp, kendileriyle irtibata geçen kişilerden yerlerine kupon oynamak için para alan, ardından da mağdurlara...
Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Suriyeli ailenin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6222’nci Sokak'taki tek katlı...
ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Frof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Frof....